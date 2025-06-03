Окупант втратив на фронті око.

В Узбекистані судили чоловіка, який пішов воювати проти України в складі російської окупаційної армії.

Як пише Радио Аззатык, на суді 28-річний чоловік розповів, що минулого року вирушив до Москви на запрошення вірменських менеджерів взяти участь в бійцівському турнірі. Його бізнес збанкрутував, а скільки він раніше займався змішаними єдиноборствами, то вирішив виграти бій та віддати борги з виграшу:

"Через інтернет знайшов варіант у Москві. Мені пообіцяли оплатити всі витрати. Я прилетів 30 травня, зустрівся з вірменськими менеджерами, але мені сказали, що бій скасовано і я повинен повернути гроші. У мене не було коштів, і вони забрали мій паспорт".

Іноземець побачив рекламу російського міністерства оборони, отримав обіцянку отримати швидку виплату та підписав річний контракт. За його словами, він мав лагодити в загарбницькій армії техніку. У серпні, після проходження підготовки під Ростовом та в окупованому Луганську, чоловіка відправили на фронт.

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Вже невдовзі окупант зазнав осколкового поранення внаслідок атаки дрона на військовий автомобіль. Лікарі не змогли врятувати його око. Він просив посольство Узбекистану в Москві допомогти йому повернутися додому, однак там відмовили. Виїхати з РФ він зміг лише придбавши в інтернеті міграційну карту за 50 тисяч рублів.

Громадянина Узбекистану визнали винним за частиною 1 статті 154 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за найманство. Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на чотири роки, один місяць і 20 днів.

Росія вербує іноземців

Згідно з Кримінальним кодексом Узбекистану, найманство вважається кримінальним злочином і карається позбавленням волі.

Це означає, що громадяни, які беруть участь у бойових діях за межами країни без офіційного дозволу, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Незважаючи на це, Росія активно вербує іноземців для участі у війні проти України. Добровольці часто погоджуються на участь у бойових діях через фінансові стимули або обіцянки отримати російське громадянство.

Участь іноземців у війні на боці Росії викликає занепокоєння в міжнародної спільноти. Деякі країни, зокрема Єгипет, вже вжили заходів проти своїх громадян, які беруть участь у конфлікті, позбавляючи їх громадянства.

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