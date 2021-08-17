Літак ВПС Афганістану, який, за першими повідомленнями, був збитий силами протиповітряної оборони Узбекистану, згідно з новою заявою прокуратури країни, зіткнувся з узбецьким військовим літаком, який його супроводжував.
Про це повідомляє Радіо Свобода, цитуючи повідомлення Головної прокуратури Узбекистану.
У правоохоронному органі країни уточнили, що протягом 14 і 15 серпня примусово посадили 22 військові літаки та 24 військові вертольоти з Афганістану з загалом 585 афганськими військовими на борту. Вони, стверджують у прокуратурі, незаконно перетнули повітряний простір Узбекистану.
Усі сіли на аеродромі Термез на півдні країни.
Читайте такожБайден виступив із заявою щодо ситуації в Афганістані (відео)Під час чергового супроводу літака ВПС Афганістану одне з повітряних суден зіткнулось з узбецьким військовим літаком й упало. В прокуратурі зазначили, що пілоти обох літаків катапультувалися і вижили.
Що сталося
Про інцидент з військовим літаком ВПС Афганістану в Сурхандар'їнській області Узбекистану стало відомо 16 серпня.
Пізніше в Міноборони Узбекистану підтвердили, що літак був збитий силами ППО у спробі незаконно перетнути кордон.
Ситуація в Афганістані
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.
Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.
15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.