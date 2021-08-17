Раніше Міноборони Афганістану підтвердило збиття афганського літака

Літак ВПС Афганістану, який, за першими повідомленнями, був збитий силами протиповітряної оборони Узбекистану, згідно з новою заявою прокуратури країни, зіткнувся з узбецьким військовим літаком, який його супроводжував.

Про це повідомляє Радіо Свобода, цитуючи повідомлення Головної прокуратури Узбекистану.

У правоохоронному органі країни уточнили, що протягом 14 і 15 серпня примусово посадили 22 військові літаки та 24 військові вертольоти з Афганістану з загалом 585 афганськими військовими на борту. Вони, стверджують у прокуратурі, незаконно перетнули повітряний простір Узбекистану.

Усі сіли на аеродромі Термез на півдні країни.

Читайте такожБайден виступив із заявою щодо ситуації в Афганістані (відео)Під час чергового супроводу літака ВПС Афганістану одне з повітряних суден зіткнулось з узбецьким військовим літаком й упало. В прокуратурі зазначили, що пілоти обох літаків катапультувалися і вижили.

Що сталося

Про інцидент з військовим літаком ВПС Афганістану в Сурхандар'їнській області Узбекистану стало відомо 16 серпня.

Пізніше в Міноборони Узбекистану підтвердили, що літак був збитий силами ППО у спробі незаконно перетнути кордон.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Яна Ставська