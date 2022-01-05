Тепер бойову зброю відкрито застосовують обидві сторони.

Ситуація в казахському місті Алмати погіршується. Очевидці зняли імовірно перше вбивство в ході "газових" протестів.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Військовий оглядач".

Правоохоронці з даху одного з РВВС в Алмати нібито ведуть вогонь по протестувальниках, які намагаються взяти штурмом будівлю поліції. Зазначається, що тепер бойову зброю відкрито застосовують як силовики, так і протестувальники.

Читайте такожКазахстанський опозиціонер розповів, хто міг організувати заворушення в АлматиКрім того, оприлюднено ролик, на якому видно вбивство. Повідомляється, що це перше документальне підтвердження бойового застосування летальної зброї в ході протестів в Казахстані.

Також за не підтвердженими даними на вулиці знаходиться труп чоловіка, накритий ковдрою. Наразі не відомо, про кого йде мова та за яких обставин він помер.

Варто відзначити, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у зверненні до нації заявив, що масові напади на співробітників правопорядку під час протестів призвели до того, що серед силовиків є загиблі і поранені.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

У містах Казахстану вирують масові протести через різке збільшення вартості газу в два рази. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, в столиці країни, в тому числі. Громадяни вимагають відставки уряду і кричать: "Іди, Старий".

Громадяни вважають, що Нурсултан Назарбаєв поставив на своє місце підконтрольну йому людину (Касим-Жомарта Токаєва). На думку жителів країни, екс-президент продовжує впливати на політичне життя. Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки.

Читайте також"Може скористатися РФ": експерт про наслідки протестів у Казахстані4 грудня в Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією і підвищенням цін на газ. Спостерігалися сутички з правоохоронцями. Центр міста затягнуло димом від світлошумових гранат. У місті спалахнули кілька поліцейських машин, одна з них вибухнула.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як казахстанські поліцейські відкрили вогонь у бік протестувальників гумовими кулями.

При цьому в Алмати поліція затримала понад сто осіб під час розгону мітингової ходи. Поліція затримувала учасників мітингу і садила їх в автозаки. Затриманих вивезли в невідомому напрямку.

5 грудня стало відомо, що в центрі Алмати протестувальники проти підвищення цін на газ відкрили вогонь по військових. Тим часом у місті горять будівлі міської адміністрації та прокуратури.

Читайте такожУ Казахстані почався "Назарбаєвопад": мітингувальники знесли пам'ятник Назарбаєву (відео)Пізніше стало відомо, що протестувальники увірвалися в резиденцію президента Казахстану, а також захопили мерію Алмати. На тлі протестів повністю відключили провідний інтернет.

У той же час аеропорт в Алмати захоплений протестуючий. Також повідомляється про напад на збройовий магазин "Корган" на проспекті Абилай хана

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