У Єгипті автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, що перевозив нафтопродукти. В результаті масштабної ДТП живцем згоріли 20 людей, ще троє постраждали.
Читайте такожУ Румунії трамвай без гальм протаранив колону автомобілів (відео)Про це повідомляє El Balad з посиланням на дані МОЗ країни.
ДТП сталося в провінції Асьют дорогою з Каїра в Сохаг.
Водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася через несправність, і на великій швидкості врізався в неї. В результаті удару автомобілі загорілися.
20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm— مصراوي (@masrawy) April 14, 2021
У рятувальних роботах було залучено понад 30 бригад «швидкої допомоги».
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