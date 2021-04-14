Автобус з пасажирами на великій швидкості врізався у фуру з нафтопродуктами.

У Єгипті автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, що перевозив нафтопродукти. В результаті масштабної ДТП живцем згоріли 20 людей, ще троє постраждали.

Читайте такожУ Румунії трамвай без гальм протаранив колону автомобілів (відео)Про це повідомляє El Balad з посиланням на дані МОЗ країни.

ДТП сталося в провінції Асьют дорогою з Каїра в Сохаг.

Водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася через несправність, і на великій швидкості врізався в неї. В результаті удару автомобілі загорілися.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

У рятувальних роботах було залучено понад 30 бригад «швидкої допомоги».

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Автор: Катерина Шварц