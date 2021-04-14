ДТП в Єгипті / фото twitter.com/elsokkary

У Єгипті автобус з пасажирами зіткнувся з вантажним автомобілем, що перевозив нафтопродукти. В результаті масштабної ДТП живцем згоріли 20 людей, ще троє постраждали.

Читайте такожУ Румунії трамвай без гальм протаранив колону автомобілів (відео)Про це повідомляє El Balad з посиланням на дані МОЗ країни.

ДТП сталося в провінції Асьют дорогою з Каїра в Сохаг.

Водій автобуса не помітив вантажівку, що зупинилася через несправність, і на великій швидкості врізався в неї. В результаті удару автомобілі загорілися.

У рятувальних роботах було залучено понад 30 бригад «швидкої допомоги».

ДТП в Єгипті / фото elbalad.news
ДТП в Єгипті / фото twitter.com/elsokkary

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Автор: Катерина Шварц