Одна провакцинована препаратом 49-річна медсестра померла, а в іншої - 35-річної - розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

В Австрії призупинили вакцинацію однієї з партій препарату AstraZeneca в якості запобіжного заходу у зв'язку з розслідуванням смерті однієї людини та захворювання іншої.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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49-річна жінка померла в результаті важких порушень згортання крові, в той час, як у 35-річної розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

За даними Федерального відомства з питань безпеки та охорони здоров'я (BASG), доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією в цю хвилину немає. Обидві жінки - медсестри в клініці міста Цветтль. В якості запобіжного заходу решта запасів з цієї партії більше не видаються.

Вакцинація у Швейцарії: що відомо

Масова вакцинація у Швейцарії почалася 19 грудня 2020 року. Країна схвалила вакцину виробництва Pfizer / BioNTech.

12 січня у Швейцарії також сертифікували вакцину від компанії Moderna.

За весь час пандемії станом на 7 березня у Швейцарії виявили понад 560 тисяч випадків-19, більш ніж 10 тисяч осіб померли.

7 березня 2021 року Швейцарія оприлюднила план безкоштовного тестування населення на COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська