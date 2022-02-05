Чиновники попередили лижників і любителів снігоступів, що навіть легкі поштовхи можуть спровокувати лавину.

В австрійських Альпах внаслідок сходження декількох лавин протягом 24 годин загинули 9 туристів.

У зв'язку з цим влада Австрії попередила туристів про "значний" ризик сходження лавин на заході країни, повідомляє Associated Press.

Австрійська поліція повідомила, що 8 людей загинули в результаті трьох окремих інцидентів у федеральних землях Форарльберг і Тіроль. В одній лавині біля австрійсько-швейцарського кордону загинули четверо громадян Швеції та їх австрійський провідник.

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Також влада Тіролю повідомила про загибель однієї людини недалеко від села Шмірн в результаті сходження лавини, а друга людина зникла безвісти.

Чиновники попередили лижників і любителів снігоступів, яких приваблюють Альпи, що навіть легкі поштовхи можуть викликати сніговий зсув.

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