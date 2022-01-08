В результаті авіаудару в ефіопському регіоні Тиграй в таборі для переміщених осіб загинули щонайменше 56 осіб і 30 зазнали поранень, в тому числі діти.

Як повідомляє Reuters, про це повідомили агентству в суботу два співробітники з надання допомоги з посиланням на місцеву владу і свідчення очевидців.

Офіційні особи поки не прокоментували цю інформацію.

Уряд Ефіопії раніше заперечував напади на мирних жителів в ході 14-місячного конфлікту з бунтівними тиграйськими силами.

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