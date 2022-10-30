Підвісний міст був популярною туристичною визначною пам'яткою.

Щонайменше 60 людей загинули в результаті обвалення мосту в штаті Гуджарат на заході Індії.

Про це повідомила місцева влада, передає Бі-бі-сі.

"На даний момент підтверджено 60 смертей", - сказав член нижньої палати індійського парламенту Мохан Кундарія.

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Міст через річку Мачху в місті Морбі обвалився лише через кілька днів після відкриття після піврічного ремонту. У момент обвалення на ньому могли перебувати сотні людей.

На кадрах, знятих після обвалення мосту, видно, як десятки людей чіпляються за троси і залишки конструкції, поки рятувальники намагаються їм допомогти. Деякі піднялися на зламану конструкцію, щоб спробувати дістатися до берегів річки.

Міністр внутрішніх справ штату Харш Сангхаві повідомив, що понад 150 осіб перебували на вузькому вантовому мосту, який приваблює безліч туристів під час святкового сезону в Індії, коли відзначають свята Дівалі і Чхат Пуджа.

Підвісний міст був популярною туристичною визначною пам'яткою. 230-метрова споруда була побудована за часів британського правління в XIX столітті.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді сказав, що доручив головному міністру штату терміново мобілізувати команди для рятувальної операції. Моді сказав, що він глибоко засмучений трагедією. Він оголосив, що постраждалим, а також найближчим родичам загиблих виплатять компенсації.

Трагедії в Індії

Навесні найпотужніший за останні 20 років циклон накрив західне узбережжя Індії. Жертвами стихії стали 12 осіб. 150 тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Ураган знищив сотні будинків, вирвав з коренем дерева і залишив без електропостачання цілі поселення.

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