Користувачам надають 30 днів для оскарження рішення про блокування акаунту в Instagram.

У понеділок, 31 жовтня, в соцмережі Instagram стався глобальний збій, через який акаунти тисячі користувачів виявилися заблокованими.

Про це пише Sky News.

"Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності", - заявили в Instagram.

Відео дня

Додається, що тисячі користувачів отримали звістку про блокування акаунта при спробі увійти на свою сторінку.

Користувачам надали 30 днів для оскарження рішення про блокування акаунту в соцмережі.

Крім того, зафіксовано зменшення кількості підписників у популярних користувачів.

Компанія обіцяє невдовзі виправити помилки після масштабного збою.

Що нового в Instagram

Раніше УНІАН повідомляв, що в Instagram з'явилася підтримка NFT. Це одна з важливих технологій для допомоги Збройним Силам. Так в липні український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів.

У вересні Instagram вирішила надати своїм користувачам можливість репостити фото і відео-контент інших людей.

Вас також можуть зацікавити новини: