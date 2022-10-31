У понеділок, 31 жовтня, в соцмережі Instagram стався глобальний збій, через який акаунти тисячі користувачів виявилися заблокованими.
Про це пише Sky News.
"Ми знаємо, що деякі з вас мають проблеми з доступом до свого облікового запису Instagram. Ми розглядаємо це питання і просимо вибачення за незручності", - заявили в Instagram.
Додається, що тисячі користувачів отримали звістку про блокування акаунта при спробі увійти на свою сторінку.
Користувачам надали 30 днів для оскарження рішення про блокування акаунту в соцмережі.
Крім того, зафіксовано зменшення кількості підписників у популярних користувачів.
Компанія обіцяє невдовзі виправити помилки після масштабного збою.
Що нового в Instagram
Раніше УНІАН повідомляв, що в Instagram з'явилася підтримка NFT. Це одна з важливих технологій для допомоги Збройним Силам. Так в липні український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів.
У вересні Instagram вирішила надати своїм користувачам можливість репостити фото і відео-контент інших людей.