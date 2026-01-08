В Ірані на тлі масштабних протестів відключили доступ до інтернету, - CBS News

На вулицях Тегерана зібралися величезні натовпи.

В Ірані на тлі масштабних протестів, схоже, відключили доступ до інтернету. Він зник у столиці – Тегерані – та деяких інших регіонах країни.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CBS News. Тим часом моніторингова організація NetBlocks інформує, що дані в режимі реального часу "свідчать про те, що Іран зараз перебуває в стані загальнонаціонального відключення інтернету".

"Цей інцидент є наслідком серії посилених заходів цифрової цензури, спрямованих проти протестів по всій країні, і обмежує право громадськості на спілкування в критичний момент", – йдеться в заяві.

Один зі співрозмовників повідомив журналістам, що на вулицях Тегерана "зібралися величезні натовпи. Це безпрецедентно". За його словами, інтернет не працює для більшості мешканців міста.

При цьому деякі люди, які мають більш надійні бізнес-акаунти, все ще можуть користуватися мережею. Однак невдовзі звʼязок з джерелом встановити не вдалося, що може бути свідченням про поширення відключень.

У соціальних мережах також з'явилися повідомлення про те, що веб-сервіси не працюють або сильно обмежені в таких містах як Ісфахан, Лодеган, Абданан і деяких районах Шираза.

Перебої в роботі інтернету в країні сталися у той момент, коли іранці почали виходити на вулиці і вигукувати гасла проти режиму. Це стало відгуком на заклик іранського принца Рези Пахлаві, сина колишнього шаха, який перебуває у вигнанні.

CBS News з посиланням на аналітиків пише, що що масштаб реакції на заклик Пахлаві може визначити, чи закінчаться 12-денні протести, як і попередні хвилі заворушень, чи переростуть у більш серйозний виклик для влади та спровокують нові репресії.

"Усі величезні натовпи в моєму районі підтримують Пахлаві, і мої джерела з кількох районів повідомляють те саме – натовпи, що підтримують Пахлаві, безперечно переважають", – повідомив CBS News джерело в Тегерані.

Відомо, що за час протестів в Ірані загинуло щонайменше 39 осіб, серед них – щонайменше четверо співробітників служб безпеки. Крім того, понад 2260 осіб було затримано.

Журналісти акцентують, що влада країни регулярно обмежує або блокує доступ до Інтернету, коли очікує значних протестів або інших подій, що можуть дестабілізувати ситуацію.

Протести в Ірані

Іран охопили найбільші за останні кілька років протести. Люди вийшли на вулиці через рекордне падіння курсу національної валюти та стрімке зростання інфляції.

На ситуацію вже відреагували у Вашингтоні. Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що США можуть ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, якщо вбивства протестувальників продовжуватимуться.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також заявив, що є імовірність нових ударів по Ірану:

"У них справи йдуть дуже погано. І я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай роблять під час своїх заворушень, якщо вони це зроблять, ми дуже сильно по них вдаримо", – заявив Трамп.

