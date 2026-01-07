'Будуть великі зміни': у Вашингтоні пригрозили вбити лідера Ірану

Соратники Трампа розпалилися на тлі успішної операції у Венесуелі.

США можуть ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, якщо іранський режим продовжить вбивати учасників вуличних протестів. Про це в коментарі Fox News заявив наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Коментуючи останні новини щодо масових вуличних протестів в Ірані і спроб режиму силою придушити їх, Грем запевнив, що США підтримують народ Ірану.

"Ми стоїмо за те, щоб ви забрали назад свою країну в аятоли, релігійного нациста, який вбиває вас і тероризує світ", – сказав сенатор.

Відео дня

При цьому він озвучив прямі погрози на адресу правителя Ірану.

"Вам потрібно зрозуміти, що якщо ви продовжите вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Трамп вб’є вас. Зміни прямують в Іран. Це будуть найбільші зміни в історії Близького Сходу, щоб зруйнувати цей нацистський режим. Народе Ірану, допомога вже в дорозі", – заявив Грем.

Ситуація в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, в Ірані з кінця грудня тривають масштабні вуличні протести, спричинені різкою девальвацією національної валюти та загальною економічною кризою на тлі тривалої посухи, міжнародних санкцій та програної війни проти Ізраїля.

З понад тиждень протестів, загинули десятки протестувальників, включно із неповнолітніми, сотні людей заарештовані.

Влада Ірану намагається заспокоїти населення не лише поліцейськими кийками, а й "хабарем" – щомісячним виплатами у розмірі близько 7 доларів США з авансовою виплатою за чотири місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: