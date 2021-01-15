Тіло 52-річної українки знайшли на березі каналу.

В Італії в місті Лоді-Веккьо знайшли мертвою 52-річну українку Валентину Король. Вона пішла з дому, а через дві доби її тіло виявили на березі каналу.

Подробиці трагедії дізнавався Obozrevatel.

Італійська поліція повідомляє, що українка зникла ввечері 9 січня. Чоловік оголосив її у розшук. І тільки в понеділок, 11 січня, місцеві жителі помітили на березі каналу тіло жінки. За даними місцевого прокурора, слідів насильницької смерті на тілі українки не виявлено. На цей час розглядається дві версії загибелі: самогубство і нещасний випадок.

Валентина Король сама з Чернівців, але в Італії жила вже кілька років. Вона прибирала будинки і квартири італійців і доглядала за літніми людьми. А п'ять років тому познайомилася з уродженцем Туреччини, тоді ще 60-річним Мехметом Мермером. І незабаром вийшла за нього заміж.

Однак, за словами родички, Валя після від'їзду перестала виходити на зв'язок.

"Я вже через соцмережі її знайшла і запитала, Як справи. І тоді вона мені сказала, що вийшла заміж за турка", – каже родичка.

Два роки тому у її чоловіка стався параліч. Знайомі українки кажуть, що після цього життя Валентини сильно змінилося - вона вже не могла працювати, і їй більшу частину часу доводилося доглядати за своїм хворим партнером, в сім'ї з'явилися сварки.

За словами сестри, 11 січня Валентина Король повинна була отримати "промесо" – громадянство в Італії. А також найближчим часом їй могли перерахувати гроші для догляду за чоловіком. Отримала вона їх чи ні – невідомо.

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"Писали, що спочатку сусіди знайшли її сумочку на лавці в парку і принесли її. А потім вже знайшли її тіло в цій канаві. Куди вона пішла? Вона свою собаку залишила вдома, але без неї вона нікуди не ходила. І чоловіка вона не залишала. Це дуже дивно. І ніякої депресії у неї ніколи не було. Вона була жінка-свято, ніколи ні на що не скаржилася, завжди посміхалася", – губиться в здогадах її родичка.

Поховають Валентину в Італії. А зараз триває розслідування, і тіло жінки чоловікові поки не віддають.

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Автор: Денис Прядко