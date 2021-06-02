Герцоґа підтримали 87 депутатів кнесету.

Новим, 11-м президентом Ізраїлю обрали главу Єврейського агентства, колишнього лідера парламентської опозиції Іцхака Герцоґа.

На таємному голосуванні у кнесеті Герцоґа підтримали 87 депутатів, пише Jerusalem Post.

Його опонентка Міріам Перець у разі перемоги могла стати першою жінкою-президентом Ізраїлю, проте отримала лише 27 голосів.

"Був обраний гідний президент, який поважає нас. Я буду молитися за його успіх, тому що його успіх - це наш успіх", - заявила Перець.

Ще три депутати від голосування утрималися.

Герцоґ подякував усім депутатам, які проголосували за нього, і сказав, що для нього велика честь служити всьому народу Ізраїлю.

"Я буду президентом усіх", - пообіцяв новообраний лідер.

Він також назвав свою опонентку героєм і натхненницею, і зазначив, що готовий працювати з будь-яким урядом і будь-яким прем'єр-міністром.

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Вибори президента в Ізраїлі

Ізраїль - парламентська республіка, і його президент виконує головним чином представницькі та церемоніальні функції, оскільки реальні владні повноваження перебувають у руках глави уряду.

Президент обирається кнесетом на семирічний термін. Одна людина не може бути обрана президентом більше одного разу.

Зараз президентом Ізраїлю є Реувен Рівлін, інавгурація якого відбулася в липні 2014 року. Герцоґ посяде його місце після 9 липня.

Хто такий Іцхак Герцоґ - новий президент Ізраїлю

Новообраний президент народився у 1960 році в Тель-Авіві, в сім'ї Хаїма Герцоґа, який стоїть біля джерел створення ізраїльських спецслужб і був президентом у 1983-1993 роках. Його дід по батьківській лінії - Іцхак Айзік Герцоґ - найбільший релігійний діяч епохи, був уродженцем Російської імперії (нині територія Польщі), а в 1937-1959 роках - головним рабином Ізраїлю.

Сам Іцхак Герцоґ обіймав посади голови партії "Авода", лідера опозиції у кнесеті та міністра соціального забезпечення. Він прихильник мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту за принципом "дві держави для двох народів".

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Переклад: Катерина Комолова