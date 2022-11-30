Для Альянсу взаємини з Піднебесною названі "системним викликом".

У Міністерстві закордонних справ Литви закликали обережніше ставитися до зв'язків з Китаєм. Економічна залежність від КНР може бути небезпечною, що підтвердила ситуація з Росією.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі голів МЗС країн НАТО в Бухаресті. Як передає портал Bloomberg, він сказав у кулуарних бесідах з колегами: "Ми бачили, що залежність від Росії означає для всіх нас на Заході. Я просто сподіваюся, що ми засвоїли урок і не повторимо тих самих помилок вдруге [з Китаєм]".

На зустрічі в Бухаресті повинні скласти 20-сторінковий звіт, присвячений КНР. У ньому проаналізують військовий потенціал, політику і нові технології Піднебесної, а також її роль у критичній інфраструктурі союзників, заявили джерела Bloomberg. Документ також включає кілька рекомендацій, наприклад, підвищення стійкості та обізнаності в певних сферах.

Відео дня

При цьому, на думку міністра закордонних справ Італії Антоніо Таджані, Пекін може зіграти важливу роль у припиненні війни в Україні: "В даний момент Китай дуже важливий для того, щоб підштовхнути Росію до угоди. Якщо ми хочемо досягти угоди про мир, нам потрібні рішучі дії з боку Китаю, пана Ердогана, а також з боку Сполучених Штатів".

Цю позицію підтримав голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він вважає, що КНР може стати союзником у питаннях змін клімату та припинення війни в Україні.

Політична позиція Китаю

Офіційний Пекін неодноразово закликав до укладення миру між Росією і Україною. Однак у Піднебесній не називають РФ агресором і вторять кремлівській пропаганді на рівні наративів.

За даними видання The Spectator, США заблокували передачу винищувачів МіГ-29 з Польщі в Україну на прохання Китаю. КНР пообіцяла, що "знешкодить ядерну загрозу Путіна" замість поставок літаків.

Як зазначили журналісти порталу Defense Express, РФ регулярно відправляє важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Дніпро" в Китай. За останній тиждень вони здійснили близько десяти рейсів. Що знаходилося на борту, невідомо, але, можливо, військова допомога.

Вас также могут заинтересовать новости: