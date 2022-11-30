Вулиці китайських міст заповнила поліція.

Влада Китаю заявила про намір вжити рішучих заходів проти "підривних і диверсійних дій", якими офіційний Пекін вважає масові акції протесту проти ковідних обмежень, що прокотилися в останні дні.

Вулиці китайських міст заповнила поліція. Співробітники правоохоронних органів намагаються знайти учасників демонстрацій, передає Бі-бі-сі.

Політико-юридична комісія Центрального комітету Комуністичної партії Китаю заявила про необхідність "в рамках закону вжити рішучих заходів проти підривних і диверсійних дій, здійснюваних ворожими силами". У повідомленні, текст якого передає агентство Сіньхуа, масові демонстрації, втім не згадуються.

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Акції протесту тривали до ночі на понеділок, проте наступного дня запланована в Пекіні демонстрація не відбулася: поліція оточила місце збору учасників. У Шанхаї уздовж основного маршруту протестних походів були зведені бар'єри, а поліція арештувала кілька людей. Демонстрації в цих місцях пропонувалося провести в деяких каналах в Телеграмі.

За деякими повідомленнями, поліція також зупиняла людей і переглядала їхні телефони, щоб перевірити, чи встановлені у них VPN (додатки, що дозволяють обійти блокування), а також Telegram і Twitter - в Китаї ці мережі заблоковані.

До вівторка деякі учасники протестів, які відбулися у вихідні дні, почали повідомляти, що з ними зв'язуються співробітники поліції.

Поки неясно, як саме поліцейські змогли дізнатися особисті дані підозрюваних в участі в демонстраціях. Однак відомо, що Китай вже давно створює державну систему стеження вартістю в мільярди доларів, щоб контролювати населення. І зараз вона, ймовірно, використовується, щоб покарати протестувальників і запобігти новим виступам.

Зараз можна припустити, що поліція в Китаї йде на крок попереду протестувальників: їй вдається попереджувати протести в місцях, де вони повинні були відбутися.

Один з експертів по регіону вважає, що протести найближчим часом не вщухнуть, а будуть переміщатися в соцмережі, але при можливості можуть знову виплеснутися на вулиці. Однак старший науковий співробітник Національного університету Сінгапуру Дрю Томпсон зазначає, що китайська поліція має величезні можливості, і "Китай може досить ефективно контролювати ці протести в майбутньому".

Після протестів у вихідні цензура в китайських соцмережах і ЗМІ була посилена. У результатах пошуку перестали з'являтися десятки мільйонів повідомлень, а ЗМІ намагаються менше висвітлювати пов'язані з ковідом проблеми і відволікати увагу публіки репортажами про Чемпіонат світу з футболу і досягнення Китаю в космосі.

Китайська політика "нульового ковіду" досі зводилася до масового тестування населення, а також до тривалих карантинів, які вводилися без попередження. Китай пішов шляхом повного придушення кожного наступного спалаху коронавірусу і жорстких обмежень, коли навіть через поодинокі випадки влада відправляла в локдаун цілі мільйонні міста.

На питання про те, чи призведуть протести до зміни політики "нульового ковіду", офіційний представник Національної комісії з охорони здоров'я Мі Фен відповів, що Китай продовжить "регулювати і змінювати" обмежувальні заходи. "Ми збираємося підтримувати [заходи] і тримати під контролем негативний вплив на добробут і життя людей", - заявив він.

Деякі китайські офіційні особи також дали зрозуміти, що скарги на жорсткі обмеження в Китаї були результатом не загальнонаціональних правил, а "свавілля", яке відбувався на місцевому рівні.

Акції протесту проти локдаунів у Китаї

Виступи проти локдаунів почалися в Китаї в минулі вихідні. Спочатку відбулася демонстрація в столиці Синьцзян-Уйгурського округу Урумчі, де в результаті пожежі в багатоповерхівці загинули 10 осіб, і багато місцевих жителів визнали, що у високому числі жертв винні саме карантинні заходи. Потім демонстрації поширилися на інші регіони Китаю і пройшли в числі іншого в столиці Пекіні, найбільшому місті країни Шанхаї, Нанкіні, Ченду, Ухані і деяких інших.

Деякі демонстранти при цьому також висували вкрай рідкісні для Китаю політичні вимоги про відставку глави КНР Сі Цзіньпіна. Частина демонстрантів виходила на вулиці з білими аркушами паперу, таким чином протестуючи проти жорсткої цензури.

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