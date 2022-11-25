Натомість китайські генерали пообіцяли стримати ядерні погрози Путіна.

США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу Путіна".

Як пише британський журналіст Овен Метьюз у публікації для The Spectator, про домовленості США та Китаю йому повідомили інформовані джерела. Річ іде про пропозицію Польщі у перші дні війни.

Польща запропонувала передати Україні свої винищувачі, у Вашингтоні спочатку погодилися, але через день, 8 березня, різко змінили свою позицію. Китайське джерело журналіста стверджує, що позиція Пентагону змінилася після неофіційних контактів з Китайською визвольною народною армією. Сторони нібито таємно домовилися, що США відхилять пропозицію Польщі щодо винищувачів для України, а "пекінські генерали зроблять усе можливе, щоб знешкодити ядерну загрозу Путіна в найближчому майбутньому".

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"Це спрацювало. США вирішили, що постачання винищувачів зайдуть надто далеко", - сказало джерело.

Нагадаємо, що Польща пропонувала передати Уркаїні від 26 до 33 своїх винищувачів МіГ-29. Їх випустили 1980-ті роки для ВПС Східної Німеччини. 2003 року літаки передали Польщі за символічну суму в один євро кожен.

Польські винищувачі для України: що відомо

8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати в розпорядження Сполучених Штатів Америки всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

Водночас Польща закликала США на заміну надати їй старі літаки з відповідними експлуатаційними можливостями. У заяві також говорилося, що польський уряд закликає чинити так само і інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

Натомість у Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб надалі уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Перед тим The Washington Post у своїй редакторській статті заявляло про те, що Байден особисто наклав вето на передачу Польщею для ЗСУ винищувачів МіГ-29, щоби не провокувати Путіна.

У травні в Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння. Зокрема - далекобійної артилерії для битви за Донбас.

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