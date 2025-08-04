За словами Єрмака, українські партнери, всі хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Російська Федерація продовжує намагатися затягувати час, оскільки президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним вже зараз. Про це керівник ОП повідомив у Telegram.

"Заява Пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики", - відзначив Єрмак.

Він наголосив, що позиція України є чіткою.

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"Ми готові до зустрічі лідерів", - підкреслив Єрмак.

За його словами, українські партнери, всі хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися. Єрмак повідомив:

"Ми вдячні президенту Дональду Трампу за його послідовність щодо завершення війни, а також за бажання наблизити цю зустріч. Якщо питання лише у підготовці - то це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А от безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати - неприйнятно".

Можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Путін заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку 2024-го року, не змінилися. Російські умови по суті передбачають капітуляцію України.

Водночас, Зеленський вже неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним. 4 серпня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні, але, за словами Пєскова, поки підготовча робота для зустрічі Путіна та Зеленського не зроблена.

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