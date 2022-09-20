Володимира Путіна у владі може замінити хтось інший, адже в його оточенні є різні крила.

У Росії зникає довіра не лише до Володимира Путіна, а загалом до всього керівництва країни, а в самому оточенні глави Кремля панує хаос.

Про це заявив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua.

Він зазначив, що довіра в РФ зникає як до військогового командування, так і до цивільних органів влади, зокрема уряду.

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"Ми бачимо, що все це може призвести до поразки, яка може обвалити всю систему влади в Росії. Відповідно, це один фактор. Інший - це те, що почалася гра самого Заходу. Думаю, що він збирається добивати. А це означає, що гра на добивання полягає в тому, щоб обрати якусь більш-менш помірковану перспективну частину влади для знищення тієї радикальної, яка повелася так, як повелася, зважившись на війну та загрозу застосування ядерної зброї", - сказав Фейгін.

На його думку, країни Заходу дійсно дуже занепокоєні можливим застосуванням Путіним ядерної зброї.

"Елементи хаосу є, вони ще не охопили тотально все, бо це все має йти зверху-донизу. Те, що бродіння почалося, це очевидно. Думаю, що йде болісний пошук виходу із ситуації. Путінський рецепт він такий: давайте змусимо Україну піти на переговори і якийсь варіант 50/50 оберемо", - зазначає правозахисник.

Він не виключає, що Путіна у владі замінить хтось інший, адже в його оточенні є різні крила.

"Можуть посадити замість нього Мішустіна, але це радикальне крило, яке хотіло б убезпечити себе. Є якась частина, яка провокує патріотів і всяких радикалів, щоб просто їх, як глинобитну зброю використовуючи, вибити Путіна і посадити своїх. До них належить Патрушев, який би із задоволенням замінив (Путіна, – ред.) на свого сина. Ця група ні чим не відрізняється від Путіна, але готова піти на поступки", - вважає Фейгін.

За його словами, економічне крило з оточення Путіна більш схильне домовлятися в той час, як той же Патрушев лише зображає спроможність домовитися.

"Але Патрушев, на відміну від Мішустіна, несе відповідальність за війну в Україні. Головною перешкодою є сам Путін. Ця війна, крім Путіна, нікому не потрібна", - каже Фейгін.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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