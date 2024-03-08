"Бомбардування" мішками з гумдопомогою ведуть США за підтримки Йорданії.

В секторі Газа щонайменше 5 людей загинули і 10 отримали поранення, коли з літака на табір біженців скинули вантаж із гуманітарною допомогою. Про це каналу CNN розповів журналіст Хадер Аль-Зааун, який був присутній на місці трагедії.

Інцидент стався в таборі Аль-Шаті на захід від міста Газа в п’ятницю. При цьому журналіст не зміг сказати, яка саме країна стоїть за скиданням гумдопомоги з літака.

На відео інциденту видно, як великий вантажний літак викидає на парашутах пакунки або мішки, ймовірно, із гумдопомогою. Більшість пакунків повільно опускаються на землю, але деякі починають розвалюватися в повітрі, у деяких парашути просто не розкрилися. При цьому чутно, як щось на великій швидкості гучно падає на землю.

Мухаммад Аль-Шейх, керівник відділу невідкладної допомоги в медичному комплексі Аль-Шіфа в місті Газа, підтвердив, що п'ятеро людей загинули в результаті інциденту. Ще кілька поранених, за його словами, перебувають в лікарні у важкому стані.

Ситуація в секторі Газа

Як писав УНІАН, в результаті бойових дій між армією Ізраїля та бойовиками ХАМАСу сектор Газа фактично повністю зруйнований. Населення анклаву перебуває на межі голодної смерті через брак постачання харчів. Влада сусіднього Єгипту відмовляється приймати у себе палестинських біженців і фактично бере участь у блокаді сектору на рівні з Ізраїлем.

Наприкінці минулого тижня армія США почала скидати з літаків мішки з гуманітарною допомогою над територією сектора Газа. Це відбувається за згоди Ізраїля. В цій гуманітарній місії також беруть участь представники армії Йорданії.

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