Пакет відправили нібито з тимчасово окупованого Криму.

Французькі дипломати в Москві отримали моторошну посилку. Пакетом з мертвими мишами зайнялися правоохоронці.

"Як розповіла жінка, на адресу посольства прийшла незвичайна посилка. Всередині виявилися мертва миша та мертвий павук. Відправником значився хтось під прізвищем Нотаріанні з Криму", - говорить в повідомленні російського пропагандистського агентства "РИА Новости".

Відзначається, що в якості відправника посилки вказаний продюсер П'єтро Нотаріанні, який помер в Римі в 2006 році. Він був відомий за фільмами "Загибель богів" та "Леопард" Лукіно Вісконті, а також "Інтерв'ю" Федеріко Фелліні.

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Повідомляється, що схожа посилка в червні прийшла в посольство Франції в Росії. Всередині були кістки і лист. Тоді її відправили з тимчасово окупованого Криму.

Моторошні посилки в посольствах - що відомо

30 листопада в посольстві України в Іспанії в руках коменданта вибухнув конверт, в результаті його госпіталізували з незначними пораненнями. Решта співробітників установи не постраждали.

Пізніше подібний пакет отримала у Сарагосі компанія-виробник реактивних систем залпового вогню C-90, які Іспанія відправляє Україні.

1 грудня в трьох українських дипустановах отримали листи, просочені червоною рідиною. А 2 грудня до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії отримали закривавлені пакети з очима тварин. Отечается, що схожі посилки прийшли в генеральні консульства в Неаполі і Кракові, а також в консульство в Брно.

5 грудня поліція Іспанії вилучила ще три криваві конверти з очима тварин, призначені для дипломатично установ України.

У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ворогів України розслабитися і не витрачати час на відправку пакетів з вибухівкою і закривавлених конвертів з очима тварин в українські посольства і консульства, тому що це українців не злякає.

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