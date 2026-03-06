США хочуть переконати Китай замінити російську нафту американською, - WSJ

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує порушити енергетичне питання під час зустрічі зі своїм китайським колегою

У Сполучених Штатах Америки хочуть, аби Китай скоротив закупівлю нафти у Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

"Напередодні візиту президента Трампа до Пекіна міністр фінансів Скотт Бессент розглядає можливість включення до порядку денного майбутніх переговорів зі своїм китайським колегою складного компромісу: скорочення закупівель Китаєм нафти у таких супротивників США, як Росія", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що останніми днями Бессент проводив приватні консультації з колишніми американськими чиновниками, керівниками підприємств та політичними аналітиками. За словами обізнаних осіб, під час таких зустрічей міністр описував постійні зусилля, спрямовані на те, щоб Китай купував американські нафтогазові продукти замість російських енергоносіїв.

Відео дня

Співрозмовники видання розповіли, що Бессент планує порушити енергетичне питання під час зустрічі зі своїм китайським колегою, віце-прем'єром Хе Ліфенгом. Вона має відбутися в середині березня у Парижі.

Там представники Вашингтона і Пекіна мають затвердити рамки саміту між Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Очікується, що його проведуть на початку квітня.

Нафта для Китаю

Наприкінці лютого стало відомо, що російські та іранські нафтовиробники почали пропонувати Китаю дедалі більші знижки, змагаючись за китайських покупців. Як повідомляли ЗМІ, сталося це після того, як Індія скоротила закупівлі енергоносіїв у Росії.

Тим часом на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану Китай вирішив призупинити експорт бензину і дизелю. При цьому заборона Пекіна не поширюватиметься на постачання пального до Гонконгу та Макао.

Вас також можуть зацікавити новини: