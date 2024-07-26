На Камалу Гарріс, якої росіяни майже не знають, дивляться з особливою тривогою.

Росія побоюється несподіванок на виборах у США та Франції. З особливою тривогою в РФ дивляться на ймовірного кандидата від Демократичної партії на посаду президента США Камалу Гарріс - зовсім не відому для Кремля. Про це пише міжнародна оглядачка The Washington Post Кетрін Белтон.

Вона підкреслює, що коли президент Байден заявив, що відмовляється від своєї кандидатури на переобрання, це стало ударом для багатьох представників російської еліти, адже Кремль та його прихильники вірили, що Дональд Трамп може виграти, створивши "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні "на агресивних, експансіоністських умовах Росії".

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це буде величезне розчарування для Кремля. Не тому, що вони очікують якихось конкретних антиросійських кроків, а тому, що природа американської політики стане, з їхньої точки зору, ірраціональною, непрагматичною та саморуйнівною", — сказала Тетяна Станова, засновниця R.Politik, російської політичної консалтингової компанії, яка зараз базується у Франції. Відео дня

За її словами, Гарріс, "представляє те, що в Москві називають ліберальними терористами, ліберальними диктаторами".

"З такими людьми буде дуже важко припинити конфлікт. Всі вікна зачиняться", - сказала експерт.

Водночас відхід Байдена став другим останнім неприємним сюрпризом для Росії в західній політиці — після несподіваної поразки на парламентських виборах у Франції ультраправої партії, яку Москва підтримує як політичного союзника, Національне об’єднання.

"Подивіться, що сталося у Франції. Там за всіма показниками перемогли так звані праві. Але потім ультраліві об’єдналися з урядовою партією, і фракція, яка отримала найбільшу підтримку, залишилася без нічого. Чи справді це можна назвати демократією?" - сказав виданню один із близьких соратників Путіна, колишній високопоставлений російський чиновник.

Вибори у США: останні новини

Напередодні Камала Гарріс офіційно заявила, що балотуватиметься на пост президента США. Передвиборче відео віцепрезидентки США зосереджене на заклику до "свободи". Також у ньому акцентується на юридичних проблемах експрезидента країни Дональда Трампа.

Також УНІАН повідомляв, що Гарріс випереджає Трампа у президентських перегонах у США. За даними опитування Reuters/Ipsos, демократка обходить екс-президента з результатом 44% проти 42%.

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