Вбивство українських військових у Німеччині: ЗМІ розкрили нові деталі

Ймовірно, жертви були знайомі зі своїм вбивцею до злочину.

Вбиті в Німеччині українці були військовими та проходили реабілітацію. Наразі у слідства нема доказів, що звірячий злочин пов'язаний із загарбницькою війною Росії проти України.

Як пише Bild, після вбивства українців у баварському місті Мурнау з'явився стихійний меморіал, присвячений жертвам-українцям. Люди приносять туди квіти, прапори України та свічки.

В українському МЗС підтвердили, що жертвами стали українські військові 36 та 23 років. Обидва перебували в Баварії на "медичній реабілітації" після участі у військових діях.

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Підозрюваний у вбивстві - громадянин Росії. Слідчі вважають, що підозрюваний зарізав двох українців. Рдин із них помер одразу, другий - згодом у лікарні. Росіянина знайшли у його квартирі неподалік місця злочину. На ручці дверей виявили кров жертв.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив, що слідство докладно з'ясовуватиме мотиви злочину. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив дипломатам уважно стежити за цим робити та підтримувати контакт із правоохоронцями з Німеччини.

За даними поліції, поки що немає доказів того, що вбивство пов'язане з російським вторгненням в Україну. Очевидно, всі троє чоловіків були знайомі до злочину. Однак ці обставини ще будуть додатково перевіряти.

"Якщо виявиться, що підґрунтям суперечки стала агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, це було б катастрофою для регіону", – заявив у неділю керівник парламентської групи "Вільні виборці" Флоріан Штрайбл, цитує Welt.

Вбивство українців у Німеччині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька поліція повідомила про вбивство українців 23 та 38 років в Мурнау. Повідомлялося, що чоловіків знайшли з колото-різаними ранами на території ТЦ.

Старший чоловік загинув на місці, молодший - у лікарні. Поліцейські відшукали та затримали 57-річного росіянина. Згодом стало відомо, що його арештували.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що українці могли бути знайомі з нападником. У нього є не лише російське громадянство, а й німецьке.

Міністерство закордонних справ України підтверджує, що вбиті у Німеччині українці були військовослужбовцями.

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