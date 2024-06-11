Це призвело до евакуації відвідувачів.

У вівторок, 11 червня 2024 року, у Версальському палаці у Франції спалахнула пожежа. Про це повідомляє Reuters.

Речник палацу заявив, що пожежа призвела до евакуації відвідувачів з одного з найжвавіших туристичних об'єктів Франції. Після цього її взяли під контроль.

"Приїхали пожежники. Більше немає ні диму, ні полум'я, і колекції не завдано жодної шкоди", – додав він.

Зазначається, що Версальський палац був побудований в 17 столітті для короля Людовика XIV. Будівля була головною королівською резиденцією до Французької революції і повалення монархії в 1789 році.

Пожежі у визначних місцях Франції

15 квітня 2019 року у Парижі сталася руйнівна пожежа в Нотр-Дам-де-Парі, відомому також як Собор Паризької Богоматері. Це один із найзнаменитіших соборів у світі, заснований в 1162 році.

Повідомлялося, що на момент пожежі в Соборі Паризької Богоматері проводилися ремонтні роботи. У ЗМІ лунала інформація, що вогонь міг спаланути саме через це.

Проте головний архітектор з питань збереження історичних пам'яток Філіп Вільньов наголосив, що коли сталася пожежа, на майданчику не було жодного працівника.

Через два роки після пожежі стало відомо, що частини будівлі укріпили, і Собор готовий до реставрації.

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