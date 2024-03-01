ЗМІ стверджують, що візит скасували в Баку.

Раніше запланований візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії та Азербайджану не відбудеться, повідомляє Radar Armenia.

"Президент України Володимир Зеленський, всупереч попереднім чуткам, не прибуде в регіон ні до Вірменії, ні до Азербайджану через скасування візиту Баку", - йдеться в повідомленні.

При цьому причини скасування візиту в повідомленні не вказуються.

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Візит Зеленського до Вірменії - що відомо

Раніше вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на дипломатичне джерело повідомила, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію цього тижня на тлі зростання напруженості між цією країною та Росією. За даними співрозмовника ЗМІ, візит мав відбутися 4 березня. Після цього Зеленський мав вирушити також до Азербайджану.

Водночас у МЗС Вірменії не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів "вчасно".

Днями спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна має замислитися над можливістю стати кандидатом на членство в Європейському союзі.

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