Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, який очолює проєвропейську громадянську партію ГЕРБ.

У Болгарії сьогодні проходять парламентські вибори.

Як повідомляє DW, всього на 240 місць у парламенті претендують майже 7 тисяч кандидатів.

Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, який очолює проєвропейську громадянську партію ГЕРБ.

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Уряд, сформований коаліцією ГЕРБ та націоналістів, минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.

Згідно з опитуваннями, у партії ГЕРБ непогані шанси залишитися при владі - перед виборами вона тримала лідерство в загальнонаціональних опитуваннях. Чотиривідсотковий бар'єр, згідно з прогнозами, можуть подолати до семи партій.

Спостерігачі вважають, що активність виборців буде невисокою через третю хвилю пандемії COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська