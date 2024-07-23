Вона пообіцяла об'єднати американську націю, щоб перемогти кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах у листопаді.

У Камали Гарріс більш ніж достатньо делегатів, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента США після екстраординарного дводенного рейду, під час якого віцепрезидентка консолідувала підтримку партії.

Як пише Bloomberg, у понеділок увечері Гарріс підтвердила свій статус кандидата в президенти, подолавши магічне число в 1 976 делегатів. Хоча люди, які заявили про підтримку, не зобов'язані й надалі підтримувати її висунення, це досягнення - і відсутність серйозної опозиції - наголошує на тому, що віцепрезидентка утримує позиції в демократичному списку.

"Сьогодні ввечері я пишаюся тим, що заручилася широкою підтримкою, необхідною для висування кандидата від нашої партії, і як донька Каліфорнії я пишаюся тим, що делегація мого рідного штату допомогла вивести нашу кампанію на перше місце... З нетерпінням чекаю можливості офіційно прийняти номінацію найближчим часом", - ідеться в заяві, опублікованій штабом Гарріс.

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Вона пообіцяла об'єднати американську націю, щоб перемогти кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах у листопаді. За її словами, у неї з республіканцем "два різних бачення майбутнього нашої країни", оскільки Трамп хоче повернути США "в часи, коли у багатьох наших співгромадян-американців не було повних свобод і прав".

"Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу, і ми переможемо", - сказала Гарріс.

Вибори в США - останні новини

Голова національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон повідомив, що демократи оберуть свого кандидата в президенти під час онлайн-голосування до 7 серпня.

За словами представників політичної сили, які взяли участь у телефонній розмові, кандидат на посаду віцепрезидента також може бути висунутий до зазначеного терміну. Зазначається, що найімовірніше, кандидаткою від демократів стане чинна віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона матиме право впливати на те, коли оберуть і проголосують делегати за нового кандидата у віцепрезиденти.

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