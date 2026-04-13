Сіярто після поразки Орбана почав знищувати документи, пов’язані з санкціями, - Мадяр

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який йде у відставку, намагався знищити документи, пов'язані з санкціями Європейського Союзу. Про це заявив майбутній прем'єр-міністр Угорщини та переможець виборів Петер Мадяр під час пресконференції, пише Bloomberg.
Раніше агентство повідомляло, що Сіярто зник з публічного простору одразу після поразки Віктора Орбана на виборах. Його не бачили поруч із колишнім прем'єр-міністром Угорщини, коли той визнавав поразку.
Як пише 24.hu, під час свого виступу на пресконференції Мадяр отримав аркуш паперу, про зміст якого він і повідомив журналістам.
"Я отримав інформацію, що багато хто вважав, ніби міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник, оскільки його не було видно під час виступу Віктора Орбана. Заспокоюю всіх – Петер Сіярто живий-здоровий: сьогодні о 10-й годині він з'явився в Міністерстві закордонних справ, де протягом багатьох років перебували російські хакери, у супроводі Естер Дьярмати. Зараз вони знищують документи, пов'язані з санкціями", - розповів Мадяр.
Також видання HVG опублікувало перше фото Сіярто після поразки Орбана на виборах. Політика помітили біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, коли він йшов до свого мікроавтобуса.
Крім того, у Bloomberg зазначили, що Орбан та його помічники також зникли з поля зору після поразки на виборах. У неділю ввечері колишній прем'єр Угорщини виступив з короткою промовою, в якій визнав, що його партія "Фідес" зазнала "болісної поразки", але з того часу його сторінка у Facebook, яка зазвичай відрізнялася високою активністю, затихла.
Сіярто "зник" після поразки Орбана на виборах - що відомо
Раніше на сайті 444.hu звернули увагу на те, що глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який йде у відставку, перестав з'являтися на публіці після поразки Віктора Орбана на виборах.
Журналісти зазначили, що Сіярто був відсутній поруч з Орбаном під час його публічного визнання поразки – хоча поруч із прем'єром було практично все керівництво партії "Фідес", а також багато членів уряду. Також останній опублікований пост у Facebook від Сіярто був близько 16-ї години дня в неділю, 12 квітня.