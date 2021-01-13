Пенс назвав такий варіант розвитку подій таким, що не відповідає інтересам нації та Конституції.

Віце-президент США Майк Пенс 12 січня відмовився від закликів спікера Палати представників Ненсі Пелосі застосувати 25-у поправку до Конституції і усунути таким чином президента Дональда Трампа з посади.

Як повідомляє The Hill, Пенс назвав такий варіант розвитку подій таким, що не відповідає інтересам нації та Конституції.

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"Я не вважаю, що такий варіант розвитку подій відповідає справжнім інтересам нашої нації або відповідає Конституції", - написав Пенс у листі до Пелосі, опублікованому у вівторок ввечері.

"Минулого тижня я не піддався тиску, щоб вийти за межі своїх конституційних повноважень і переглянути підсумки виборів, і тепер не поступлюсь намаганням Палати представників вести політичні ігри в такий серйозний час у житті нашої нації ", - додав він.

Пенс впевнений, що використання 25-ї поправки для усунення Трампа "створило б страшний прецедент". Він наголосив, її слід застосовувати лише у випадках, коли президент недієздатний або має інвалідність, що заважає йому виконувати обов'язки.

"Я закликаю вас і кожного члена Конгресу уникати дій, які ще більше розділяють і розпалюють пристрасті. Працюйте з нами над тим, щоб знизити температуру та об’єднати нашу країну в той час, коли ми готуємося до інавгурації обраного президента Джо Байдена", - додав Пенс.

Він пообіцяв і надалі буду добросовісно співпрацювати з майбутньою адміністрацією Білого Дому.

Штурм Капітолію у Вашингтоні та нова спроба імпічменту Трампа

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за “підбурювання до заколоту”. Голосування за цей документ може відбутися у середу, 13 січня.

Палата представників США також розробила резолюцію із закликом до віце-президента Майка Пенса перебрати на себе виконання обов’язків президента.

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Автор: Андрій Василюк