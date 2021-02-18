У 1953 році Джо Лігона визнали винним у причетності до двох вбивств і присудили довічне ув'язнення.

У США вийшов на свободу злочинець на ім'я Джо Лігон, який пробув у в'язниці 68 років.

Про це повідомляє CNN.

Лігон був заарештований в 1953 році. Тоді він був учасником банди, що влаштовувала грабежі з вбивствами на вулицях Філадельфії. Його визнали винним у причетності до двох вбивств і присудили довічне ув'язнення.

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"Дитини, яка скоювала ці злочини в 1953 році, вже давно не існує. Людині, яка вийшла з в'язниці у 2021 році, вже 83 роки, вона виросла, змінилася і більше не становить загрози», - заявив адвокат Лігона.

"Тепер я дорослий... я більше не дитина. Я не тільки дорослий чоловік, я старий і старію з кожним днем", - зазначив сам Лігон.

Американця збиралися звільнити ще у 2016 і 2017 роках, але він відмовлявся від тих умов звільнення, які йому пропонували: він хотів вийти на свободу без будь-якого подальшого спостереження.

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Автор: УНІАН