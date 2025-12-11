Київ виконуватиме свою "домашню роботу", не чекаючи заблокованого угорцями схвалення цих дій.

Київ та Брюссель домовилися про подальші дії щодо наближення членства України в Євросоюзі в обхід спротиву Угорщини. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що сторони розробили план дій із просування України на шляху до членства в ЄС, який не зможе заблокувати угорський прем'єр Віктор Орбан. Цей план складається із 10 пунктів і загалом передбачає, що Україна "неофіційно" продовжить внутрішні реформи, які їй все одно ттреба впровадити.

"Зараз ми переносимо всю технічну роботу на попередній етап, а це означає, що навіть якщо формально вона все ще заблокована (...), Україна все ще може рухатися далі", – сказала журналістам Марі Б’єрре, данський міністр у справах ЄС.

За її словами, зараз важливо "не втрачати часу" та "наблизити Україну до фінішної прямої", щоб отримати практичний результат, коли формальне вето Угорщини буде знято.

Новий план дій був схвалений після неформальних переговорів між міністрами справ ЄС (усіх окрім Угорщини), що відбулися сьогодні у Львові. Під час зустрічі європейці зоокрема окреслили українським колегам, на який прогрес від України вони очікують наступного року.

Основна увага плану з 10 пунктів зосереджена на зміцненні верховенства права, подальшій боротьбі з корупцією та зміцненні судової системи України. Особливий акцент робиться на протидії корупції, пише Euronews, згадуючи літню спробу Офісу президента підірвати незалежність антикорупційних агентств, НАБУ та САП.

У цьому контексті Київ взяв на себе зобов'язання ухвалити антикорупційну стратегію та державну антикорупційну програму до другого кварталу наступного року.

Перспективи євроінтеграції України

Як писав УНІАН, просування заявки України на вступ до ЄС фактично призупинене щонайменше до квітня наступного року через блокування Угорщиною початку переговорів, попри виконання Україною всіх попередніх умов. Чиновники ЄС неофіційно визнають, що механізмів обходу угорського вето наразі не існує, а відкриття першого переговорного кластера можливе лише за одностайної підтримки всіх країн-членів.

Ситуація може змінитися після парламентських виборів в Угорщині, запланованих на квітень, де, згідно з соціологією, партія Віктора Орбана може програти опозиції. У ЄС вважають, що до цього часу варто завершити всю технічну підготовку, щоб у разі зміни угорского уряду бути готовими швидко просунутися вперед у переговорах з Україною.

