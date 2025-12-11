За словами Орбана, США точно розуміють занепад Європи.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у США є чітке розуміння "цивілізаційного занепаду" Європи. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

"Америка точно розуміє занепад Європи. Вони бачать занепад цивілізаційного масштабу, з яким ми в Угорщині боремося вже п'ятнадцять років. Нарешті ми не боремося з ним поодинці", - заявив Орбан, коментуючи нову стратегію національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа.

За словами прем'єра Угорщини, Вашингтон розуміє, що Європі "потрібно відновити свої відносини з Росією на стратегічному рівні". Він підкреслив, що вважає нову стратегію національної безпеки США "найважливішим і найцікавішим документом останніх років".

"У ньому про Брюссель ідеться в тому самому тоні, в якому адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас. Що посієш, те й пожнеш", - додав Орбан.

Прем'єр Угорщини також написав, що американці бачать те, що "Європа вперлася в стіну довгострокового економічного глухого кута". За його словами, слабкий союзник не може захистити себе і не може бути надійним партнером у міжнародних справах.

Нагадаємо, що в новій стратегії національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа йдеться про те, що Вашингтон може переглянути свої відносини з Європою, і що континенту загрожує "знищення цивілізації". У документі міститься заклик до Європи змінити свій політичний курс.

Нова стратегія нацбезпеки США загрожує західній єдності

Раніше оглядач Politico Джеймі Деттмер заявив, що нова стратегія національної безпеки США загрожує західній єдності. Він підкреслив, що "Доктрина Трумена" розглядала захист демократії за кордоном як життєво важливий інтерес США. Проте, це не точка зору, якої дотримується президент США Дональд Трамп.

Деттмер заявив, що ворожість, демонстрована новою стратегією нацбезпеки США до Європи, не повинна дивувати - найближчі помічники Трампа ледь приховують презирство до ЄС, а сам американський лідер говорив, що вважає блок створеним, щоб "надути" США.

