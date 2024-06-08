Вільяму Андерсу було 90 років.

У США в авіакатастрофі загинув астронавт американської місії "Аполлон-8" Вільям Андерс, який першим здійснив обліт Місяця у 1968 році.

Як пише CNN, Вільям Андерс, астронавт NASA, загинув в авіакатастрофі у штаті Вашингтон. Йому було 90 років.

Загибель астронавта підтвердив CNN його син Грегорі Андерс.

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"Тато загинув в авіакатастрофі на островах Сан-Хуан... Сім'я спустошена і сумує за втратою великого пілота", - сказав він.

Офіс шерифа округу Сан-Хуан повідомив, що біля узбережжя острова Джонс розбився літак. Берегова охорона США пізніше оголосила, що тіло пілота було виявлено командою водолазів після багатогодинних пошуків, пише CNN.

Вільям Андерс - що про нього відомо

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконзі, закінчив Військово-морську академію США 1955 року і після вступу на службу до ВПС США наступного року отримав звання пілота.

Він був обраний NASA 1964 року як астронавт і служив дублювальним пілотом у місії "Джеміні-11" 1966 року і польоті "Аполлона-11" 1969 року. За даними NASA, Андерс налітав понад 6000 годин.

Андерс, його колеги-астронавти Джим Ловелл і командир місії Френк Борман, який помер у листопаді 2023 року, були учасниками першого польоту на місячну орбіту в грудні 1968 року на кораблі "Аполлон-8". Андерс служив пілотом місячного модуля в цьому історичному польоті.

Під час обльоту Місяця космічним кораблем "Аполлон-8" Андерс зробив культовий знімок "Схід Землі", що знаменує епоху підкорення космосу.

Освоєння Місяця - новини

На початку червня Китай успішно посадив свій зонд на зворотному боці Місяця і зібрав там дослідні зразки ґрунту. У майбутньому КНР планує створити базу на поверхні Місяця і, на думку західних експертів, може захопити найбільш перспективні родовища з ресурсами.

Раніше Індія змогла успішно здійснити місячну місію, приземливши свій супутник "Чандраян" на південному полюсі Місяця.

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