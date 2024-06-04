Зонд у вівторок вийшов на місячну орбіту після успішного збору зразків.

З поверхні Місяця злетів китайський зонд "Чан'е-6", який уперше в історії зібрав зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця.

Як повідомляє CNN з посиланням на Китайське національне космічне управління (CNSA), зонд вийшов на місячну орбіту у вівторок після успішного збирання зразків протягом попередніх двох днів.

За оцінками, зворотний шлях на Землю займе близько трьох тижнів, а посадка очікується в китайському регіоні Внутрішня Монголія приблизно 25 червня.

"На фотографії, опублікованій CNSA у вівторок, видно просвердлену поверхню, яка за формою нагадує китайський ієрогліф "чжун", або "середина" англійською - перший ієрогліф у китайському слові "Китай", - пише CNN.

Після збору зразків "Чан'е-6" підняв китайський прапор, згідно з анімацією, опублікованою CNSA.

Історична місія Китаю в освоєнні Місяця

У неділю вранці "Чан'е-6" успішно приземлився в басейні Південний полюс - Ейткен, куди майже ніхто не намагається потрапити. Посадка була пов'язана з ризиками, оскільки зв'язок із космічними апаратами, що перебувають на зворотному боці Місяця, є вкрай складним. Китай є єдиною країною, яка вже здійснила схожу місію, посадивши в цій частині Місяця свій апарат Чан'е-4 у 2019 році.

На думку експертів, зразки, зібрані зондом "Чан'е-6", можуть дати ключ до розгадки походження та еволюції Місяця, Землі та Сонячної системи, а сама місія надасть важливі дані та технічну практику для просування місячних амбіцій Китаю.

Китай планує запустити ще дві місії серії "Чан'е", наближаючись до мети 2030 року - відправки астронавтів на Місяць.

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