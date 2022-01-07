Тим часом до Казахстану із Киргизстану вже прибули 150 військових.

Вірменія направила до Казахстану 100 військових у складі "Миротворчих сил" Організації Договору колективної безпеки.

Про це пишуть "Новини Вірменії" із посиланням на Міноборони країни.

"Миротворчий підрозділ ЗС Вірменії буде виконувати функцію з охорони об'єктів та інфраструктури стратегічного значення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше парламенти Киргизстану і Таджикистану дозволили відправку військовослужбовців у Казахстан. За даними російських ЗМІ, 150 військових з Киргизстану вже прибули до Казахстану.

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Ситуація в Казахстані

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня выдбуваються акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників, затримано сотні людей. Десятки людей загинули і отримали поранення.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введено режим надзвичайного стану.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт.

У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "в наведенні порядку" у ОДКБ. Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

Сьогодні, 7 січня, у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де нормалізувалася ситуація, а всі вимоги громадян Казахстану, що виражалися в мирних формах, були почуті.

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