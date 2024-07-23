У Єврокомісії запевнили, що такі переговори призведуть до реформ у важливих сферах.

Європейська комісія розпочинає перемовини з Вірменією щодо лібералізації візового режиму після рішення очільників МЗС країн ЄС під час зустрічі у понеділок. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"У продовження рішення Ради із закордонних справ, Єврокомісія запускає з Вірменією діалог щодо лібералізації візового режиму. Цей процес допоможе Вірменії досягти довгострокової мети - безвізового режиму з ЄС", - наголосили у повідомленні.

У Єврокомісії додали, що такі переговори призведуть до "реформ у важливих сферах, зокрема щодо надійності документів для подорожей, управління кордонами, міграції та притулку, громадського порядку, міжнародних відносин, а також у питаннях, пов’язаних з фундаментальними правами…".

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Крім того, комісія буде уважно стежити за прогресом у цих галузях разом з Європарламентом та Радою ЄС. Водночас у комюніке додали, що лібералізація візового режиму не є автоматичним процесом.

"Питання про лібералізацію візового режиму буде розглядатися лише після завершення діалогу і виконання всіх умов, перелічених у плані дій. Після успішного завершення діалогу громадянам Вірменії буде легше і дешевше подорожувати до Європи на короткі терміни (менше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду). Громадяни Вірменії вже користуються перевагами угоди про спрощення візового режиму з ЄС з 1 січня 2014 року", - нагадали у пресслужбі.

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Як писав УНІАН, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з військового союзу з Росією.

"Виявилося, що члени альянсу не виконують свої договірні зобов'язання, а планують війну проти нас з Азербайджаном", - наголосив він.

Відомо, що військовий блок складається з Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану.

Своєю чергою у травні стало відомо, що Вірменія домоглася виведення російських військових та прикордонників з частини своєї території. Зазначається, що війська та військові контрольні пункти РФ будуть виведені з районів Тавуш, Сюнік, Вайоц Дзор, Гегаркунік та Арарат.

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