Вашингтон закликає європейців до "жорсткої розмови" з Пекіном.

Сполучені Штати Америки стурбовані одним з найбільш вражаючих геополітичних наслідків війни в Україні – зміцненням китайсько-російських відносин.

Зазначається, що Вашингтон напередодні візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю, який завершився 17 квітня, і майбутнього візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Франції, закликав Європу використовувати відносини з Пекіном для тиску на Росію. США закликають європейців до "жорсткої розмови" з Пекіном щодо України, пише Le Monde.

За словами журналістів, зміцнення китайсько-російських відносин мало конкретний вплив на хід війни і частково пояснює стійкість російської економіки. 12 квітня Вашингтон оприлюднив раніше засекречені дані, згідно з якими в останньому кварталі 2023 року Китай забезпечив понад 70% імпорту верстатів до Росії, що використовуються для виробництва балістичних ракет. Крім того, протягом усього 2023 року 90% російського імпорту мікроелектроніки, яка має вирішальне значення для виробництва ракет і танків, надходило з Китаю.

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Основна тенденція

Автори підкреслюють, що Вашингтон, можливо, був здивований швидкістю, з якою російському промисловому сектору вдалося відновитися, незважаючи на західні санкції. Значні доходи Кремля від імпорту російської нафти до Китаю та Індії вже компенсували втрату європейського ринку. Проте матеріальна допомога з боку Китаю, масштаби якої досі погано оцінювалися, схоже, відіграла важливу роль, навіть якщо вона не перетнула червону лінію постачання летальних озброєнь.

В статті вказано, що іншим поясненням є зміцнення російсько-китайської осі – головної тенденції в зміні балансу сил між великими державами. Для США, які все вимірюють зростанням китайської могутності, ця тенденція не може бути проігнорована: адже елементом, який цементує китайсько-російські відносини, є спільне протистояння американському домінуванню.

"Це зближення не є чимось новим: Москва звернулася до Китаю ще в 2014 році, коли відносини між Росією і західними країнами охололи після анексії Криму і першої хвилі санкцій. З того часу торгівля між Китаєм і Росією значно зросла. Тим не менш, Євросоюз залишався важливим економічним партнером для Москви – до 2022 року. Після розв'язання повномасштабної війни проти України Росія була змушена повністю розвернутися в бік Китаю", – пишуть автори.

Зустріч двох президентів у Пекіні 4 лютого 2022 року та їхня заява, що проголосила "дружбу без обмежень", розглядалася як важлива віха у цьому зближенні. Це було за три тижні до вторгнення в Україну.

Вимушена дружба

За словами журналістів, війна кинула Росію в обійми Китаю. Пекін, однак, не дивиться на цей дещо вимушений шлюб з любов'ю. Деякі китайські науковці та експерти, які спілкуються із зовнішнім світом, висловлюють сумніви щодо справжності повороту Росії до Азії. На думку Гуань Гуйхая з Пекінського університету, впертість Путіна щодо України можна пояснити його страхом втратити європейську ідентичність Росії. Якби РФ втратила Україну, то стала б більше схожою на азійську країну.

Однак дві країни не мають однакового бачення розвитку світового порядку. Росія прагне підірвати існуючий міжнародний і регіональний порядок за допомогою війни, тоді як Китай хоче вирішувати суперечки мирним шляхом, пише академік Фен Юйцзюнь.

Ставлення Китаю до війни

Професор Пекінського університету, експерт щодо Росії Фен Юйцзюнь вважає, що РФ зазнає неминучої поразки в Україні, попри нинішню перевагу. Запорукою цього є кілька фундаментальних факторів.

Раніше УНІАН писав, що Росія торгує з Китаєм мідною катанкою, замаскованою під брухт, щоб обійти західні санкції, а також для заниження сум податків. Пекін став одним з основних покупців для Москви.

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