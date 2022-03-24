Президент Росії недооцінив мудрість та міць українського народу, зазначив очільник Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін зробив велику помилку, розпочавши війну в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком надзвичайного саміту голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

"Президент Путін зробив велику помилку, розпочавши війну проти незалежної суверенної держави. Він недооцінив силу українського народу, мужність українського народу і Збройних сил", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу додав, що російські загарбницькі сили зустрічають значно більший спротив, аніж очікували.

Він наголосив на необхідності надання відповіді на дії Росії проти України, й тому Альянс значно посилив підтримку України та збільшив присутність військ у східних країнах НАТО.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну місяць тому - рано вранці 24 лютого. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, в тому числі Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За час агресії РФ, за даними Офісу генпрокурора, станом на 24 березня вже загинули 128 дітей, а 172 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У цей же день Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме війська в Україну та не закриватиме українське небо.

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