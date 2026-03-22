Іран відповів на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки

У відповідь Іран пообіцяв "занурити весь регіон у темряву".

Президент США Дональд Трамп зажадав від Ірану протягом 48 годин відкрити Ормузьку протоку, в іншому випадку погрожує ударами по енергетиці. В Ірані відреагували на це своїми погрозами, пообіцявши атакувати енергетичну інфраструктуру, пов'язану зі США та Ізраїлем, пише Clash Report.

"Якщо інфраструктура Ірану, що включає паливо та енергоресурси, зазнає нападу, то вся енергетична, ІТ-інфраструктура та опріснювальні установки, що належать Сполученим Штатам та ізраїльському режиму в регіоні, стануть мішенню", – заявив прес-секретар центрального командування Ірану "Хатам аль-Анбія" Ебрахім Золфагарі.

Також погрози озвучили й в іранській організації "Мехр", пообіцявши, що в разі навіть найменшої атаки на електроенергетичну інфраструктуру Ірану, "весь регіон зануриться в темряву".

Відео дня

Трамп та Іран

Раніше Трамп заявив, що Америка стерла Іран з лиця землі. За його словами, тепер Тегеран хоче угоди.

Тим часом Axios пише, що команда американського лідера Дональда Трампа розробляє стратегію на випадок початку мирних переговорів між США та Іраном. Співрозмовники видання кажуть, що бойові дії можуть тривати ще два-три тижні.

