Трамп висунув Ірану ультиматум, погрожує ударами по електростанціях

Американський лідер дав Тегерану 48 годин.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув Ірану новий ультиматум. Він вимагає повного відкриття Ормузької протоки.

Відповідну заяву Трамп опублікував у Truth Social. В іншому разі американський президент погрожує Ірану ударами по енергетиці.

На відкриття протоки президент США дав Ірану 48 годин.

Відео дня

"Якщо Іран не відкриє повністю і без загроз Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать різні електростанції цієї країни, починаючи з найбільшої!" – заявив Дональд Трамп.

Війна США проти Ірану

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Америка стерла Іран з лиця землі. За його словами, тепер Тегеран хоче угоди.

CBS News повідомляло, що Трамп розробляє стратегію щодо захоплення ядерних запасів Ірану. Зазначалося, що обговорення цього питання відбуваються в закритому режимі.

Тим часом Axios пише, що команда американського лідера Дональда Трампа розробляє стратегію на випадок початку мирних переговорів між США та Іраном. Співрозмовники видання кажуть, що бойові дії можуть тривати ще два-три тижні.

