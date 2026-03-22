Трамп заявив, що Іран 'стертий з лиця землі' і хоче укласти угоду

Раніше в Тегерані казали, що не погодяться на перемир’я.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран "стерли з лиця землі".

Таку заяву американський лідер зробив у соцмережі Truth Social, вкотре критикуючи видання New York Times. За його словами, поставлені цілі нібито досягнуті, ще й на кілька тижнів раніше терміну.

"Їхнє керівництво знищено, їхні військово-морські та військово-повітряні сили розгромлені, у них немає абсолютно ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. А я – ні! Ми випереджаємо графік на кілька тижнів", – написав Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив в інтерв'ю Kyodo, що Тегеран не піде на перемир'я.

"Ми не згодні на перемир'я. Ми не хочемо, щоб повторився сценарій минулого року. Ми хочемо повного, всеосяжного і стійкого припинення війни. Єдине прийнятне рішення... – це повне припинення війни", – сказав він.

Крім того, представник іранського уряду вимагає гарантій того, що подібна ситуація не повториться, та відшкодування збитків.

Axios повідомляє, що команда американського президента Дональда Трампа розробляє стратегію на випадок початку мирних переговорів з Іраном. При цьому зазначається, що прямих контактів між Вашингтоном і Тегераном в останні дні не було.

Тим часом оманський журналіст Салем Аль-Джахурі заявив, що Трамп вимагає від країн Перської затоки трильйони доларів за війну з Іраном – нібито від їхнього імені.

