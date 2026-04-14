'Не можу уявити, що вона подобаєтьсям людям': Трамп розкритикував Мелоні через Іран

Президент США Дональд Трамп розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні за те, що вона відмовилася допомагати американцям в операції проти Ірану. Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Вам подобається те, що ваш прем'єр-міністр нічого не робить для отримання нафти? Чи подобається вона людям? Не можу собі уявити. Я шокований нею. Я вважав її сміливою, але я помилявся", - заявив Трамп у телефонній розмові з журналістами.

На запитання, чи розмовляв Трамп з нею про це, американський лідер відповів:

"Ні. Вона просто каже, що Італія не хоче втручатися. Хоча Італія отримує свою нафту звідти, хоча Америка дуже важлива для Італії. Вона не вважає, що Італія повинна втручатися. Вона вважає, що Америка повинна робити роботу за неї".

Також лідер Білого дому розповів, що давно не розмовляв з Мелоні, "тому що вона не хоче допомагати нам з НАТО, вона не хоче допомагати нам позбутися ядерної зброї, вона дуже відрізняється від того, що я думав".

Крім того, Трамп повторив свої слова, що Європа "руйнує себе зсередини" своєю імміграційною та енергетичною політикою.

"Вони платять найвищі ціни на енергоносії у світі, і вони навіть не готові боротися за Ормузьку протоку, звідки вони її отримують. Вони покладаються на Дональда Трампа, щоб він тримав її відкритою", - підкреслив він.

Заява європейців щодо переговорів США та Ірану

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня лідери провідних країн Європи, керівництво Європейського Союзу та Канади виступили зі спільною заявою щодо домовленісті між США та Іраном про двотижневе перемир’я.

Під цією заявою підписалися: президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр Канади Марк Карні, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Нідерландів Роб Єттен, прем’єр Іспанії Педро Санчес, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Вони заявили, що підтримують відповідні дипломатичні зусилля. Вони перебувають у тісному контакті із Сполученими Штатами та іншими партнерами.

