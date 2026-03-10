'Ми почали жити, а не виживати': українці масово переїжджають у села через атаки РФ

У сільських будинках зазвичай є газові плити та колодязі з водою.

Москва розраховувала підірвати опір українців, атакуючи електростанції та електромережі, щоб відключити електроенергію та тепло по всій Україні, особливо у великих містах, включаючи Київ, Одесу, Дніпро та Харків. І тепер багато українців у пошуках комфорту повертаються в села, де жили їхні бабусі та дідусі, пише The Wall Street Journal.

Зараз багато сіл занепадають, оскільки молодь віддає перевагу способу життя і можливостям міст. Менше третини населення України живе в селах, тоді як століття тому ця цифра становила понад три чверті. Але коли Росія цієї зими розгорнула найзапекліше бомбардування за час цієї війни, мешканці міст повертаються до родинних будинків у селах, щоб вижити.

Наприкінці січня безперервні російські бомбардування призвели до відключення електрики та опалення в квартирі Радослави Кабачої в історичному центрі Києва. Після двох тижнів без опалення і п'яти днів без електрики, в умовах постійного стресу і проблем зі сном, вона і її чоловік поїхали в сільський будинок на південь від Києва, який її мати купила десятиліття тому.

"У селі завжди знайдеш притулок, їжу і щось, що допомагає емоційно вистояти", – сказала Кабачий.

В середині січня графічний дизайнер Олександра Скачкова, проживши два тижні без опалення в Києві, вирішила дослухатися до поради матері і переїхати в сімейний будинок на півдні Одеської області, де був великий камін і газова плита, що забезпечували тепло і можливість готувати їжу незалежно від відключень електрики.

"Ми почали жити, а не просто виживати. Коли ми були в Києві, нам нічого не було потрібно, ми навіть не сміялися, а тут ми почали багато сміятися", – розповіла Скачкова.

Наприкінці грудня Данило Бойко разом із батьками та молодшим братом поїхав у село, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми прабабусею та прадідусем. У міру того як відключення електроенергії в місті посилювалися, сім'я спочатку продовжила своє перебування до Нового року, потім до кінця шкільних канікул. Коли канікули продовжили через холоди, вони вирішили залишитися в селі хоча б до весни.

Данило розповів, що часто відчував себе пригніченим у Києві через відключення електроенергії і звинувачував себе в тому, що не хотів спілкуватися з друзями. У селі він тепер насолоджується тим, що йому не потрібно нікуди поспішати, крім як купити продукти або прибрати сніг з дороги.

"Мені тут добре", – каже він.

Російські атаки по Україні

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що після російських атак на сьогоднішній день вціліло менше 10 ГВт генерації.

Він додав, що ситуація в енергетиці влітку буде залежати від інтенсивності та результативності російських ударів по енергосистемі, рівня захищеності енергетичних об'єктів і розвитку розподіленої генерації.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти прагнуть створити проблеми з водопостачанням, готуючи удари по відповідній інфраструктурі.

