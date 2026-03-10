'Син Хаменеї неприйнятний': чому новий верховний лідер Ірану дратує США, - Sky News

Син убитого духовного лідера Алі Хаменеї успадкував владу в Ірані, а його тісні зв’язки з силовиками викликають сумніви щодо перспектив миру.

56-річного Моджтабу Хаменеї офіційно затвердили новим верховним лідером Ірану. Він став лише третьою людиною в історії країни, яка обійняла цю посаду, успадкувавши владу після загибелі свого батька – аятоли Алі Хаменеї, пише Sky News.

За повідомленнями, багаторічний духовний лідер Ірану загинув у своєму комплексі в Тегерані в перший день війни внаслідок авіаудару. Він очолював країну понад 37 років. Сам Моджтаба під час атаки не перебував у резиденції, однак, за даними медіа, його мати, дружина та донька загинули.

Малопублічний спадкоємець

Новий керівник Ірану довгий час залишався маловідомою фігурою. Він є другим сином Алі Хаменеї та протягом багатьох років тримався в тіні, рідко виступаючи публічно.

Моджтаба Хаменеї служив у батальйоні "Хабіб" Корпусу вартових ісламської революції під час ірано-іракської війни 1980-х років. Саме служба в цій структурі допомогла йому встановити тісні зв’язки з представниками силових еліт, які сьогодні займають ключові посади в державі.

Його також пов’язують із жорстким придушенням антиурядових протестів у країні.

Критика із Заходу

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував нове призначення, назвавши Моджтабу Хаменеї "легковаговиком" і заявивши, що Вашингтон хотів би бачити в Ірані лідера, який сприятиме миру:

"Син Хаменеї для мене неприйнятний... Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран".

Журналістка та авторка книги про країну Тара Кангарлу заявила, що новий верховний лідер має значний вплив у структурах КВІР і контролює значну частину політичної та економічної інфраструктури держави.

Династія замість республіки

Верховного лідера Ірану формально обирає Асамблея експертів Ірану – орган із 88 ісламських богословів, лояльних до режиму.

Однак передача влади від батька до сина фактично створює в країні політичну династію, що викликає суперечки серед іранського суспільства. Історично іранці вже повалювали правлячі династії – зокрема під час Ісламської революції 1979 року.

Аналітики вважають, що тісні зв’язки нового лідера з Корпусом вартових ісламської революції свідчать про посилення впливу прихильників жорсткої лінії в іранській політиці.

Це, на думку експертів, може ускладнити будь-які переговори щодо завершення війни та погіршити перспективи стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляв УНІАН, Рада експертів Ірану обрала Моджтабу Хаменеї новим верховним лідером країни. Моджтаба Хаменеї є другим за старшинством сином покійного колишнього вищого керівника Ірану Алі Хаменеї. Він народився в Мешхеді в 1969 році.

У 2019 році США ввели санкції проти Моджтаби Хаменеї в рамках політики, спрямованої проти осіб, пов'язаних з Алі Хаменеї. У Вашингтоні заявляли, що він причетний до репресій всередині Ірану і за його межами.

