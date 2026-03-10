Politico: Путін може стати 'найбільшим переможцем' війни в Ірані

Ескалація конфлікту може збільшити доходи Росії та посилити можливості режиму Путіна фінансувати війну проти України.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході після американо-ізраїльських ударів по Ірану може несподівано принести економічні дивіденди Росії. Зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України, а правитель РФ Володимир Путін отримує додатковий ресурс у складний для російської економіки період, пише Politico.

Після того як Ізраїль завдав ударів по іранських нафтових об’єктах, ціни на нафту різко зросли й перевищили 100 доларів за барель – найвищий рівень із літа 2022 року, коли ринки стрімко відреагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Економічна вигода для Кремля

Для російської економіки подорожчання нафти може стати серйозним полегшенням. Перед початком року Кремль стояв перед складним вибором: або скорочувати витрати на війну, або ризикувати ще більшим тиском на економіку.

У бюджеті Росії на цей рік базову ціну нафти марки Urals було закладено на рівні близько 59 доларів за барель. Однак уже на початку року доходи від енергетики впали до мінімуму з 2020-го. На економіку також тиснули західні санкції, високі процентні ставки та дефіцит робочої сили.

Старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія-Євразія Сергій Вакуленко зазначив, що уряду доводилося розглядати непопулярні рішення – скорочення витрат, підвищення податків і навіть можливе зменшення військових видатків.

"Рятівний круг" для російського бюджету

Після початку ударів по Ірану та подальшої ескалації конфлікту ситуація різко змінилася. Зупинка судноплавства через Ормузьку протоку спричинила новий стрибок цін на нафту.

Колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов назвав це "подарунком для Москви". За його словами, високі ціни фактично стали "рятівним кругом" для російського бюджету.

Крім того, попит на російську нафту може зрости серед основних покупців – Індії та Китаю, які прагнуть гарантувати стабільні поставки енергоресурсів.

Сигнали зі США

Додатковим фактором стало рішення Міністерства фінансів США тимчасово дозволити Індії купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту на світовому ринку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також припустив можливість послаблення частини санкцій щодо російських енергоносіїв.

У Кремлі скористалися моментом. Речник правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "була і залишається надійним постачальником нафти й газу". Водночас керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв назвав відмову Європи від російських енергоносіїв "стратегічною помилкою".

Чи буде ефект довготривалим

Попри оптимізм у Москві, енергетичні експерти попереджають, що економічний ефект залежить від тривалості кризи.

За словами Мілова, щоб реально змінити економічну ситуацію, високі ціни на нафту повинні зберігатися приблизно рік. Кілька місяців подорожчання лише відтермінують складні бюджетні рішення.

Водночас затяжний конфлікт на Близькому Сході може мати ще один непрямий ефект для Росії: тривалі бойові дії виснажують запаси американського озброєння, яке активно використовується Україною для оборони.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що в понеділок провів "дуже хорошу розмову" з російським лідером Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Він додав, що Путін "хоче допомогти" в іранському конфлікті. Однак Трамп заявив йому, що набагато корисніше було б завершити війну в Україні.

