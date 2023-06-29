Ракети, виготовлені нещодавно в РФ, містять компоненти виробництва компаній "вільного світу".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у новому 12-му санкційному пакеті Євросоюз має ще більше зосередитися на запобіганні обходу санкцій Росією через треті країни.

У промові на засіданні Європейської ради, Зеленський подякував Європі за ухвалення 11-го пакету санкцій проти РФ. "Важливо не зупинятися в санкціях. Що менше буде пауз, то менше Росія адаптується до тиску на неї та менше придумає, як обходити санкції. Дякую, що 11-й санкційний пакет приділяє увагу намаганням Росії обійти санкції через треті країни, і цю увагу варто посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС", - зазначив він.

Президент наголосив, що багато ракет, які Росія застосовує для ударів по Україні, були вироблені нещодавно та містять компоненти, які вироблені компаніями "вільного світу".

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"Із цим не можна миритися. Маємо разом повністю зупинити використання Росією технологій "вільного світу" заради агресії проти свободи", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що не можна терпіти й того, що Росія робить із Запорізькою АЕС. Глава держави нагадав, що росіяни замінували ЗАЕС - найбільшу у Європі. Відтак, він вважає, що російська атомна галузь заслуговує санкцій у відповідь на російський радіаційний шантаж.

Антиросійські санкції

23 червня Рада ЄС схвалила 11-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він містить механізм протидії обходу обмежень Росією, за допомогою якого планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції.

Крім того, пакет містить індивідуальні обмеження проти громадян та компаній, пов’язаних з РФ.

28 червня до санкційного пакету приєдналася Швейцарія.

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