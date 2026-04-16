Армія США має винести три важливі уроки з війни в Україні, – колишній директор ЦРУ

Майбутнє війни полягає не в невеликій кількості складних систем, а у величезній кількості доступних безпілотних платформ.

Сполучені Штати Америки отримали корисний досвід і винесли цінні висновки з війни в Перській затоці, проте значно важливішими в контексті сучасної війни є уроки, які демонструє поле бою в Україні. Про це пише колишній директор ЦРУ Девід Петреус у статті для The Wall Street Journal.

"Війна все частіше визначається безпілотними системами, штучним інтелектом і масовим високоточним озброєнням. Перська затока дає корисні відомості, але Україна є більш складною лабораторією. Там уже наочно демонструються справжні проблеми, пов'язані з масштабним застосуванням безпілотних систем і швидкою появою автономних можливостей", – зазначає він.

Відповідно, пише Петреус, з війни в Україні армія США повинна винести три важливі уроки.

1. Важлива кількість

Майбутнє полягає не в невеликій кількості складних систем, а у величезній кількості доступних безпілотних платформ. Україна виробляє та використовує мільйони безпілотних систем щороку; виробники прогнозують виробництво семи мільйонів безпілотних систем цього року. І США поки що навіть близько не наблизилися до цього масштабу, зазначає він.

2. Важлива швидкість адаптації

"В Україні перевагу отримує та сторона, яка швидше навчається та вдосконалюється – те, для чого традиційні системи закупівель погано підходять", – пише Петреус.

Українські виробники безпілотників щотижня повідомляють про оновлення програмного забезпечення, а зміни в обладнанні – кожні кілька тижнів, тоді як українські військові так само швидко адаптують тактику.

3. Стійкість має важливе значення

Системи повинні функціонувати, незважаючи на перешкоди та погіршення зв'язку. Ці фактори вже підштовхнули розробку автономних систем, здатних працювати без постійного контролю з боку людини. Автономні системи дозволили б створювати скоординовані рої безпілотників, здатні придушити протиповітряну оборону.

"Конфлікт у Перській затоці показав, як можна досягти успіху, перебуваючи в сильній позиції. Україна показала, як виглядає війна з позиції більш вразливої сторони, коли ця сила зазнає масованого натиску", – підкреслює Петреус.

Україна змінює ситуацію на полі бою

Раніше Петреус заявляв, що Росія втратила свою перевагу у війні проти України. Він зазначив, що за останні два місяці Сили оборони України досягли більших успіхів на передовій, ніж Росія, хоча такий сценарій вважався малоймовірним через перевагу РФ у живій силі та економічному масштабі.

Він підкреслив, що Україна змогла нівелювати переваги Росії завдяки інноваціям у безпілотних системах.

