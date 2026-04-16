ЄС має втричі збільшити підтримку, аби Україна змогла вигнати росіян, - фінський депутат

За словами політика, Європа достатньо сильна, аби діяти незалежно.

Європа має ресурси, аби зробити для України набагато більше, але їй досі бракує політичної волі та чіткої стратегії, аби закінчити війну з РФ. Про це заявив фінський депутат Європарламенту та колишній керівник військової розвідки Пекка Товері в інтерв’ю TVP World.

За його словами, підхід адміністрації президента США Дональда Трампа має стати для Європи тривожним сигналом.

Коментуючи заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо того, що припинення допомоги Києву було одним з найбільших досягнень адміністрації, Товері сказав, що ані Венс, ані Трамп не розуміють довгострокових стратегічних інтересів Вашингтона.

Політик наголосив, що найбільшу шкоду від зовнішньої політики Трампа отримують самі США, адже союзи базуються на довірі. Він додав, що Європа навпаки достатньо сильна, аби діяти незалежно, ніж багато хто вважає.

"Ми можемо підтримати Україну. У нас є ресурси для підтримки України. Це не проблема", - запевнив депутат.

Також Товері відкинув слова про те, що без США Європа буде беззахисною, додавши, що європейські країни-члени НАТО досі мають перевагу у звичайних збройних силах над РФ, навіть якщо залишаються ключові прогалини в таких сферах, як розвідка, дозаправлення у повітрі і далекобійні можливості.

Водночас політик вважає, що політичні зміни в Угорщині можуть полегшити процес прийняття рішень в ЄС після років блокування з боку Віктора Орбана. Він назвав новий уряд "дуже, дуже свіжим вітром", адже він є проєвропейським та менш схильним до блокування підтримки Києва.

Своєю чергою депутат стверджує, що Європа занадто повільно та обережно надає допомогу Україні.

"Це не той план. Це не та стратегія", - зауважив він, критикуючи ідею безстрокової підтримки Києва без чіткої мети.

Тому він наголосив:

"Я б потроїв підтримку України, щоб вона мала достатньо ресурсів для вигнання росіян протягом року".

Товері вважає, що швидка та масштабніша підтримка наразі не лише зміцнить оборону України, але й зменшить кінцеві витрати на відновлення країни.

Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна не вимагатиме від України припинити атаки на російські НПЗ. За її словами, Україна має право захищатися.

"Ми не висуваємо Україні вимог щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії", - сказала Валтонен.

Водночас секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу погрожує Фінляндії та країнам Балтії. Він заявив, що РФ буде оборонятся у зв'язку з атаками українських безпілотників.

На думку Шойгу, причиною дронових атак по Росії є або неефективна робота протиповітряної оборони (ППО), або ж Фінляндія та країни Балтії навмисно надають для цього свій повітряний простір.

