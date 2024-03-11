Ґабріеліус Ландсбергіс каже, що нескінченні дебати без прийняття рішень послаблюють Європу.

Нескінченні дебати без прийняття рішень під час війни в Україні послаблюють Європу, коли війна так близько, "ми повинні діяти". Про це в інтерв'ю Ouest-France сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.

За його словами, він схвалює заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого відправлення західних військ в Україну перед обличчям наступу російської армії.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - наголосив дипломат.

Він також вважає 2024 рік вирішальним для результату війни в Україні.

"Ситуація не покращується, навіть якщо українці демонструють неймовірну мужність. Але вирішальний характер битви залежить від західних столиць. ... Війна залежить від кількості техніки. В українців у сім разів менше боєприпасів, ніж у Росії. Це диво, що їм вдається встояти. Цього року ми можемо побачити деякі катастрофічні речі", - зазначив Ландсбергіс.

Крім того, він високо оцінив ініціативу Чехії закупити 800 тис. снарядів для України.

"Єдине питання, яке залишається гіпотетичним, полягає в тому, чому це випадає на долю Чехії чи малих країн на східному фланзі, коли у нас є великі союзники, які могли б знайти рішення. Я щасливий, що Чехія пішла вперед і знайшла це. Сподіваюся, ми зможемо зібрати всі необхідні гроші", - підкреслив політик.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав умову передання Україні прибутків від заморожених активів РФ. За його словами, для цього потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

Як сказав Боррель, Євросоюз може використати надприбутки від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості.

Раніше Європейський ппарламент ухвалив резолюцію із закликом надати Україні зброю для перемоги. З-поміж іншого, мова йде про далекобійні ракети Taurus, Storm Shadow і SCALP, а також про передові системи ППО та боєприпаси.

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