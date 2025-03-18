Китай вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги.

Китай готовий надати Україні підтримку у повоєнному відновленні країни, а також – продовжувати надавати іншу допомогу. Таку заяву зробив речник Агентства міжнародного співробітництва з розвитку Лі Мін.

"Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін, що, звичайно, включає в себе післявоєнну реконструкцію", – наводить його слова China Daily.

За його словами, Китай вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги. Лі Мін також сказав, що Пекін надалі "залишатиметься позитивною силою для миру і стабільності в усьому світі та прогресивною силою для глобальної справедливості та правосуддя".

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Китай і Україна

Китай офіційно не став на бік жодної зі сторін у російсько-українській війні. Водночас китайські компанії продовжують постачати до РФ товари подвійного призначення.

Напередодні переговорів США і України в Саудівській Аравії представниця китайського МЗС Мао Нін заявила, що Пекін готовий працювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання російської війни проти України.

Зазначимо, що повномасштабну війну РФ проти України офіційний Пекін вперто продовжує називати "українською кризою".

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